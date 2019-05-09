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Köpeğe çarpamamak için aniden manevra yaptı! Otoyol savaş alanına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 04:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de, iddiaya göre sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpamamak için aniden manevra yaptı! Otoyol savaş alanına döndü!

Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolunun Kasımağa köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbuldaki cezaevinde kalan yakınlarını görmek için Kayseriden yola çıkan 38 SN 041 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Öztürk (47), iddiaya göre bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, taklalar atarak durabildi.

Hurdaya dönen otomobildeki yolculardan Hayriye Öztürk (57) hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin Öztürk ile Yiğit Erdoğan (52), Fevziye Erdoğan (51) ve Ayşegül Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle, Kırşehir-Kırıkkale karayolu, yaklaşık 2 saat araç geçişine kapatıldı. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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