HABER

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil su kanalına düştü, kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 15.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

Kırıkkale’de bir sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil su kanalına düştü, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Macit Evmez (26) idaresindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, yoldan karşı tarafa geçen köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce ağaçlara çarptı daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre savrulup su kanalına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Evmez ile otomobildeki Mehmet (56), Nafiye (47), Ayten Evmez (55) ve Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandıTakla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Minibüs, traktörün römorkuna çarptı: 5 yaralıMinibüs, traktörün römorkuna çarptı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok gelişmeler

Türkiye maçı öncesi Fransa'da şok gelişmeler

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.