HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Köpeği ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sanık hakkında karar verildi

Köpeği ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sanık hakkında karar verildi

27.04.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Kandıra'da 2020 ylında yaşanan mide bulandıran olayda yeni bir gelişme yaşandı. Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 73 yaşındaki sanık hakkında karar verildi. Sanığa 'Hayasızca hareket' suçundan 5 ay hapis ve 600 TL para cezası verildi.

Köpeği ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sanık hakkında karar verildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 73 yaşındaki Maksut K., 'Hayasızca hareket' suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Ağustos 2020'de Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A. (37), sokakta beslediği, yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiğinde, Maksut K.'nin hayvanı ağaca bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye çığlık atınca, Maksut K. toparlanıp pantolonunu giydi, iç çamaşırı elinde kaldı.

Maksut K.'nin eline geçirdiği taşları attığı Fatoş A., 'İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar' diye bağırdı. Yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Maksut K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maksut K. hakkında Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı. Avukat ve bazı hayvan derneklerinin de katıldığı duruşmada Maksut K., 'Hayasızca hareket' suçundan 5 ay hapis ve 600 TL idari para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi!AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey trafik kazası geçirdi!
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibimKılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim
Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cinsel saldırı köpek

En Çok Okunan Haberler

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Yasak aşk cinayetinde korkunç detay! Eşiyle dayısını...

Yasak aşk cinayetinde korkunç detay! Eşiyle dayısını...

İlginizi Çekebilir

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.