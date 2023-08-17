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Köpeğini gezintiye çıkarmıştı, sırra kadem bastı... 2 aydır aranıyor: Eşinden Korhan Berzeg'i bulana dev ödül!

17.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Doberman cinsi köpeğini 17 Haziran tarihinde yürüyüşe çıkardıktan sonra sırra kadem basan 83 yaşındaki Korhan Berzeg, 2 aydır aranıyor. 240 kilometrelik bölgede aranan Berzeg'in izine hiç rastlanılmadı. Eşi Berzeg'i bulana 1 milyon lira ödül vereceğini açıklamasına rağmen yeni bir ihbar da gelmedi...

Köpeğini gezintiye çıkarmıştı, sırra kadem bastı... 2 aydır aranıyor: Eşinden Korhan Berzeg'i bulana dev ödül!

Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak görev yaparak emekli olan Korhan Berzeg, İstanbul Büyükada'da yaşıyordu. 17 Haziran tarihinde İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine giden Berzeg, köpeğini gezintiye çıkardı.

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Eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı sonrası bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

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SONUÇ ÇIKMADI

Dron ve İHA'ların kullanıldığı arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Havadan ve karadan yapılan aramalarda, bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı. Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi. Bu zamana kadar 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

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JAK VE JÖAK BÖLGEDEN AYRILDI, EKİP SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Aramalar, 150 kişiyle başlayıp önce 70'e, sonra da 30 kişilik ekibe düşerken, JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı. Berzeg'i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT'a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor. Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

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Öte yandan, Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos'ta, Berzeg'in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı. Konulan ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı öğrenildi. (DHA)

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