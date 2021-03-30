Köpek balığı saldırısından kurtuldu ama içinden çıkanlar şoke etti! 'Yaşaması mucize'

Rainbow lakaplı yeşil deniz kaplumbağası, bir köpekbalığıyla yakın bir karşılaşma sonrasında yaralandıktan sonra kurtarıldı. Saldırı sonrası arka yüzgeçlerinden birini kaybeden kaplumbağa için ne yazık ki her şey tamam değildi.

'YAŞIYOR OLMASI MUCİZE'

Genel bir tedaviden geçen kaplumbağanın midesinden plastik atıkların çıkması sadece sıradan insanları değil doktorları bile şoke etti. Veterinerler hala bizimle olması inanılmaz, yaşıyor olması mucize diyor.

DURUM, ACI VERİCİ!

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre, her yıl sekiz milyon tondan fazla plastik dünya okyanuslarına düşüyor. Plastik, deniz yaşamında ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olan okyanus kalıntılarının yüzde 80'ini oluşturuyor.





