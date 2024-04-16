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  4. Köpeklerin saldırısına maruz kalan 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi! O anlar kamerada

Köpeklerin saldırısına maruz kalan 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi! O anlar kamerada

16.04.2024 14:40
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Edirne’de dehşet dolu dakikalar! Başıboş köpeklerin kovaladığı esnada kaçarken yere düşen ve kanlar içinde kalan yaşlı kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edirne’de çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Zehra Oluçay ölümden döndü. Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan Zehra Oluçay, apartmanın bahçesinde bulunduğu esnada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarken apartmanın merdivenlerine düşen Oluçay, kanlar içinde kaldı. Yardım çığlıkları üzerine bahçeye çıkan vatandaşlar, Zehra Oluçay’ı kanlar içinde görünce büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Oluçay’ın baş kısmında yaralanmaların olduğu belirlendi.

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KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞTÜ

Köpeklerin saldırı anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde köpeklerin Oluçay’ın üzerine koştuğu görülüyor. Yaşlı kadının köpeklerden kaçarken düştüğü esnada, köpeklerin hızlıca apartman girişinden kaçtığı da kameralara yansıdı.

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"KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE FENA OLDUM"

Köpeklerin üstüne koşmasıyla korku dolu anlar yaşadığını anlatan 74 yaşındaki Zehra Oluçay, köpeklerden kaçarken yere düştüğünü ve yaralandığını söyledi. Başından kan akmaya başlayınca komşularından yardım istediğini belirten Oluçay, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yaralı kadına ilk yardıma koşan komşusu Şükran Açış da, kapı önüne çıktığında her yerin kan içinde olduğunu belirterek, “Zehra komşuyu kanlar içinde görünce fena oldum, hemen çocuklar yardıma yetişti” dedi.

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"KÖPEKLERİN GÖZÜ DÖNMÜŞ"

Aynı bölgede sabah saatlerinde işe giderken köpeklerin saldırısına uğradığını ve kendini korumak için yaklaşık 5 dakika mücadele ettiğini belirten bir başka vatandaş Gülden Gülsever de, “Köpeklerin gözü dönmüş, beni parçalayacaklardı. Kendimi çok zorlukla kurtardım” açıklamasında bulundu.

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"NASIL KAÇACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Geçen hafta apartman girişinde başıboş sokak köpeklerinin kendini sıkıştırdığını söyleyen 11 yaşındaki Aras Kaya Bilgiç, “Markete giderken apartmanın köşesinde köpekler beni sıkıştırdı. Nasıl kaçacağımı şaşırdım. En son arka kapıdan kaçabildim” dedi.

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Mahallede yaşayan öğrenciler, her an köpek saldırısına uğramaktan korktukları için okula gidemediklerini söyledi. Mahalle sakinleri de, çocukların parklarda dahi oynayamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne köpek
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