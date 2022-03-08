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  4. Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra bacağını kaybetti! Babadan yürek burkan sözler: Beyin ölümü gerçekleşebilir

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra bacağını kaybetti! Babadan yürek burkan sözler: Beyin ölümü gerçekleşebilir

08.03.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da köpekten kaçarken kamyon çarpan ve sağ bacağı teker altında kalan 9 yaşındaki Mahra'nın sağ bacağı diz üstünden kesildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen küçük kızın babası ise kahreden olay sonrası açıklamalarda bulundu. Baba Murat Pınar, ''Doktorlarla görüştük. Kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Yoğun bakımdaki kızımın durumu kritik'' ifadelerini kullandı.

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra bacağını kaybetti! Babadan yürek burkan sözler: Beyin ölümü gerçekleşebilir

Kaza, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Pınar'a, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜST ÜSTE AMELİYAT OLDU

Küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, dün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.

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''BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEBİLİR''

Baba Murat Pınar, kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Murat Pınar, "Doktorlarla görüştük. Kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Yoğun bakımdaki kızımın durumu kritik" dedi.

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(DHA)

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