HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

29.05.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında bulunan kavşakta meydana geldi. Günde binlerce aracın geçtiği ana yolun üzerinde bulunan kavşağın korkuluklarına çıkan genç, vatandaşlar tarafından son anda fark edilerek olası bir faciadan dönüldü.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Tam atlayacağı sırada ana yolda giden sürücüler araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapatırken, köprü üzerinde bulunan vatandaşlar da atlamak isteyen şahsı son anda kollarından tutarak yukarıya çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlattı.

Screenshot_35

Screenshot_36

Screenshot_37

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Sanayi sitesinde yangınSanayi sitesinde yangın
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa

En Çok Okunan Haberler

40 gündür aranıyordu! Kan donduran vahşeti hastanede itiraf etti

40 gündür aranıyordu! Kan donduran vahşeti hastanede itiraf etti

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.