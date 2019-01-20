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"Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 21:05 | Son Güncelleme

Parkın açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçeli futbolcular, Koray Şener'in ailesi ve çok sayıda taraftar katıldı

Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in adının verildiği parkın açılışı Yalova'da yapıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" adıyla hizmete giren alanın açılışında, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel, Mehmet Topal, Koray Şener'in ailesi ve Fenerbahçeli çok sayıda taraftar hazır bulundu.

Açılış öncesi taraftarların Koç'a ve futbolculara yoğun ilgi göstermesi izdihama neden oldu. İzdiham nedeniyle takım otobüsünden yalnızca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile futbolcular Volkan Demirel ve Mehmet Topal indi. Diğer futbolcular ise otobüste bekledi. Birçok taraftar açılışı evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki bir binadan takip etti.

Törende konuşan başkan Ali Koç, hayatını kaybeden Koray Şener'i 4 Kasım Pazar günü son yolculuğuna uğurladıklarını anımsattı.

Cenaze töreninden İstanbul'a dönerken Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın kendisini aradığını kaydeden Koç, "Bu fikri bize iletti. Koray'ın adını bu parkta yaşatmak istediğini belirtti. Biz de çok iyi bir fikir olduğunu söyledik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu parkın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Şener'in özel bir insan olduğunu dile getiren Koç şunları kaydetti:

"Atatürk sevgisi, Fenerbahçe sevgisi, kardeşliği, insanlığı, kitaplara olan aşkıyla her zaman kalbimizde yaşatacağımız, unutmayacağımız bir genç arkadaşımızdı. Genç yaşında bizlere veda etti. Sadece o değil, burada sayın belediye başkanımız da genç yaşta oğlu Özgür'ü kaybetti. Bazen acılar insanları birleştirir. Burada bir başka bir ailemiz daha var. Berkay (Akbaş) kardeşimizin ailesi. Sinop Üniversitesi'nde okurken stres atmak için İstanbul'a geldiği anda, Vodafone Park önündeki terör eyleminde, tesadüfen oradan geçmekteyken hayatını kaybetti. Bu güzel, pırıl pırıl, tertemiz genç arkadaşlarımızı hepimiz rahmetle analım."

Belediye başkanı Salman ise Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray maçında Şener'in kalp krizi geçirmesinin ardından stadyumu terk etmelerinin Türk spor tarihinin en önemli sosyal mesajlarından biri olduğunu söyledi.

Sporun dostluk, barış ve kardeşlik yönünü en yakından bilen insanlardan biri olduğunu söyleyen Salman, "Bu parkı da o düşünceyle sadece Yalova'ya değil bütün Türkiye'ye örnek olması için açtık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Bu arada kaleci Volkan Demirel, Salman'a 77 numaralı Fenerbahçe forması verdi.

Koç, daha sonra Yürüyen Köşk'ü ziyaret etti.

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