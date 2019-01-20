"Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı" açıldı

Açılış öncesi taraftarların Koç'a ve futbolculara yoğun ilgi göstermesi izdihama neden oldu. İzdiham nedeniyle takım otobüsünden yalnızca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile futbolcular Volkan Demirel ve Mehmet Topal indi. Diğer futbolcular ise otobüste bekledi. Birçok taraftar açılışı evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki bir binadan takip etti.

Cenaze töreninden İstanbul'a dönerken Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın kendisini aradığını kaydeden Koç, "Bu fikri bize iletti. Koray'ın adını bu parkta yaşatmak istediğini belirtti. Biz de çok iyi bir fikir olduğunu söyledik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu parkın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Şener'in özel bir insan olduğunu dile getiren Koç şunları kaydetti:

"Atatürk sevgisi, Fenerbahçe sevgisi, kardeşliği, insanlığı, kitaplara olan aşkıyla her zaman kalbimizde yaşatacağımız, unutmayacağımız bir genç arkadaşımızdı. Genç yaşında bizlere veda etti. Sadece o değil, burada sayın belediye başkanımız da genç yaşta oğlu Özgür'ü kaybetti. Bazen acılar insanları birleştirir. Burada bir başka bir ailemiz daha var. Berkay (Akbaş) kardeşimizin ailesi. Sinop Üniversitesi'nde okurken stres atmak için İstanbul'a geldiği anda, Vodafone Park önündeki terör eyleminde, tesadüfen oradan geçmekteyken hayatını kaybetti. Bu güzel, pırıl pırıl, tertemiz genç arkadaşlarımızı hepimiz rahmetle analım."