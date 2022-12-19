Kordonu bile bağlıydı! Bu nasıl vicdansızlık: Yeni doğan bebek 7 saat boyunca soğukta…

Dehşete düşüren olay merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Sabah saat 10'da evinden çıkmak için kapısını açan Mehmet Taşlıoğlu kapısının önünde kundağa sarılı bebek olduğunu gördü. Bebeği içeri alan Taşlıoğlu durumu 112 Acil Durum ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine intikal eden 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız bebek Burdur Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine sevk edildi.

KORDONU BİLE BAĞLIYDI

Burada yapılan incelemelerde bebeğin yeni doğduğu kordonunun bile bağlı olduğu görüldü. Solunum sıkıntısı çeken bebek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

7 SAAT BOYUNCA SOĞUKTA...

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde bebeğin gece saat 03.00 saatlerinde kapının önüne bırakıldığını tespit etti. 7 saat soğukta kapının önünde duran bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (İHA)



