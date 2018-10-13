Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore kültürüne olan bu ilginin sebebinin, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve kültürel benzerlikler, benzer düşünce ve duygular olduğu kanısındayım." dedi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 7. yıl dönümü dolayısıyla başkentte kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Büyükelçi Choi'nin yanı sıra Kore kültürüne ilgi duyan çok sayıda davetli katıldı.

Choi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kore Kültür Merkezinin 13 Ekim 2011'de iki ülke arasındaki kültür alışverişini artırmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Merkezin, sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin her yerinde Kore kültürüne merak duyanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Choi, "Kore Kültür Merkezi, Kore kültürünü tanıtıp iki ülkenin dostluğunu artırmak için birçok katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Choi, son zamanlarda ayda ortalama 4 bin kişinin merkezi ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Kore kültürüne olan bu ilginin sebebinin, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve kültürel benzerlikler, benzer düşünce ve duygular olduğu kanısındayım. Bu ilgi ve sevginin her zaman devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.