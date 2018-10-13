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Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 7. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi: - "Kore kültürüne olan bu ilginin sebebinin, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve kültürel benzerlikler, benzer düşünce ve duygular olduğu kanısındayım"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore kültürüne olan bu ilginin sebebinin, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve kültürel benzerlikler, benzer düşünce ve duygular olduğu kanısındayım." dedi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 7. yıl dönümü dolayısıyla başkentte kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Büyükelçi Choi'nin yanı sıra Kore kültürüne ilgi duyan çok sayıda davetli katıldı.

Choi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kore Kültür Merkezinin 13 Ekim 2011'de iki ülke arasındaki kültür alışverişini artırmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Merkezin, sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin her yerinde Kore kültürüne merak duyanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Choi, "Kore Kültür Merkezi, Kore kültürünü tanıtıp iki ülkenin dostluğunu artırmak için birçok katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Choi, son zamanlarda ayda ortalama 4 bin kişinin merkezi ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Kore kültürüne olan bu ilginin sebebinin, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve kültürel benzerlikler, benzer düşünce ve duygular olduğu kanısındayım. Bu ilgi ve sevginin her zaman devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Kore arasında sadece kültür değil, siyaset ve ekonomi dahil bütün alanlarda yakın ilişkilerin oluştuğunun altını çizen Choi, iki millet arasındaki "Kardeş ülke" algısının, iki ülke ilişkilerinin gelişiminin temelini oluşturduğuna işaret etti.

Büyükelçi Choi'nin konuşmasının ardından, üzerinde "Kore Kültür Merkezinin açılışının 7. yıl dönümü" yazılı pasta kesildi.

Etkinlik, kaligrafi sanatçıları ve öğrencilerin birlikte ortaya koyduğu performansın ardından Kore kültürüne ait dans gösterileriyle devam etti.

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Ankara Kore Kore Kültür Merkezi kutlama etkinlikleri Türkiye

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