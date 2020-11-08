Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde tedaviye alındı. Şener Söğüt,14 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından 14 Ekim günü görevine başladı. Şener Söğüt, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı AK Parti Kocaeli İl Kongresi’ne katılmak için koronavirüs testi yaptırdı. Şener Söğüt’ün sonucu pozitif çıktı. Şener Söğüt evinde tedaviye alındı.

Şener Söğüt sosyal medya hesabından, "AK Parti Kocaeli İl Teşkilatımızın Kongresine katılmak için yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu ikinci kez pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek olan ve orada olmayı çok arzu ettiğim AK Parti Kocaeli İl Kongremizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

DHA

