HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yeniden koronavirüse yakalandı. Şener Söğüt’ün tedavisi evde devam ediyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde tedaviye alındı. Şener Söğüt,14 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından 14 Ekim günü görevine başladı. Şener Söğüt, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı AK Parti Kocaeli İl Kongresi’ne katılmak için koronavirüs testi yaptırdı. Şener Söğüt’ün sonucu pozitif çıktı. Şener Söğüt evinde tedaviye alındı.

467ec8257f23d950faf14b5d521bfc1d

Şener Söğüt sosyal medya hesabından, "AK Parti Kocaeli İl Teşkilatımızın Kongresine katılmak için yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu ikinci kez pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek olan ve orada olmayı çok arzu ettiğim AK Parti Kocaeli İl Kongremizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan seçimi kazanan Biden'a Türkiye mesajı
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Arabayı kaçırıp kaza yapan 13 yaşındaki sürücü: Ceza yazmayın, annem beni öldürür
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Kan donduran olay! Tartıştığı kardeşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
Kan donduran olay! Tartıştığı kardeşini boğazından bıçakladı
Maske uyarısına şoke eden cevaplar! 'Gözümle görmediğime inanmam'
'Pes' dedirtti! Maske uyarısına şoke eden cevaplar
7 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 7 Kasım 2020 Cumartesi!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Bursa'da dehşet! Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Gece yarısı dehşet! Evinin önünde kurşun yağdırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.