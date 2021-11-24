Korkmayın, anlamak çok kolay! Gümüş takıların gerçek olup olmadığını tespit etmenin yolları

Takı kutunuzda yıllardır duran yahut yeni aldığınız gümüş takılarınızın gerçek gümüş olup olmadığını merak ediyor musunuz? Bunu anlamanın oldukça basit yöntemleri var. İşte gümüş takıların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanın yolları...
Gerçek bir gümüş takının 925 ayar olması gerekir. Bir gümüş takının 925 ayar olması takının içindeki saf gümüş oranının %92.5 olduğunu ifade eder. Geri kalan %7.5'luk kısım ise alaşımdır.
900 ayar ve 800 ayar şeklinde üretilen gümüş takılar da vardır. Bu da takıların içindeki saf gümüş oranının sırasıyla %90 ve %80 olduğu anlamına gelir.
Gümüş takıların kararması akıllara onun gerçek olup olmadığı sorusunu getirebilir. Ama kararması bu takıların sahte olduğu anlamına gelmez, Aksine gerçek gümüş takılar içerdikleri saf gümüş oranından dolayı kararır.
Bu kararmayı önleyebilmek için takılarınızı muhafaza ederken havayla temasını kesecek takı kutuları kullanabilirsiniz.
Gümüş takınızın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabilmek için ihtiyacınız olan tek şey bir mıknatıs. Gümüş, yapısı nedeniyle mıknatısla tepkimeye girmeyen bir madde.
Test etmek istediğiniz takıya bir mıknatıs yaklaştırın.
Gümüş, esnek bir madde olduğu için gerçek bir gümüş takının kırılması son derece zor. Kırıldığında da tamiri kolayca yapılabilir.
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