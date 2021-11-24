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Korkmayın, anlamak çok kolay! Gümüş takıların gerçek olup olmadığını tespit etmenin yolları

24.11.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hemen herkesin severek kullandığı gümüş ürünler, genellikle takı ve süs eşyası olarak karşımıza çıkıyor. Gümüş takılar her kombine rahatlıkla uyum sağlayabildiği için kullanımı oldukça kolay. Zor olan şey gerçek olup olmadıklarını anlamak! Gümüş takıların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu nasıl anlayabileceğinizi anlattık. Gelin, detaylara göz atalım.

Korkmayın, anlamak çok kolay! Gümüş takıların gerçek olup olmadığını tespit etmenin yolları

Takı kutunuzda yıllardır duran yahut yeni aldığınız gümüş takılarınızın gerçek gümüş olup olmadığını merak ediyor musunuz? Bunu anlamanın oldukça basit yöntemleri var. İşte gümüş takıların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanın yolları...

TAKINIZIN ÜZERİNDEKİ DAMGAYI İNCELEYİN

  • Gerçek bir gümüş takının 925 ayar olması gerekir. Bir gümüş takının 925 ayar olması takının içindeki saf gümüş oranının %92.5 olduğunu ifade eder. Geri kalan %7.5'luk kısım ise alaşımdır.

  • 900 ayar ve 800 ayar şeklinde üretilen gümüş takılar da vardır. Bu da takıların içindeki saf gümüş oranının sırasıyla %90 ve %80 olduğu anlamına gelir.

  • Bu bilgilerin yazıldığı damganın yeri takının türüne göre değişiklik gösterebilir.

GÜMÜŞ TAKILAR İZ BIRAKIR

  • Gümüş takıların kararması akıllara onun gerçek olup olmadığı sorusunu getirebilir. Ama kararması bu takıların sahte olduğu anlamına gelmez, Aksine gerçek gümüş takılar içerdikleri saf gümüş oranından dolayı kararır.

  • Bu kararmayı önleyebilmek için takılarınızı muhafaza ederken havayla temasını kesecek takı kutuları kullanabilirsiniz.

  • Gümüş takınızın gerçek olup olmadığını anlamanın bir yolu da onu açık renkli bir bezle silmektir. Gerçek gümüş süründüğü yerde yani bezinizde gri ya da siyah bir leke bırakır.

MIKNATIS TESTİ UYGULAYIN

  • Gümüş takınızın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabilmek için ihtiyacınız olan tek şey bir mıknatıs. Gümüş, yapısı nedeniyle mıknatısla tepkimeye girmeyen bir madde.

  • Test etmek istediğiniz takıya bir mıknatıs yaklaştırın.

  • Eğer gerçek bir gümüşse, bu yaklaştırma sonucunda mıknatısla bir tepkimeye girmez. Eğer tepkimeye giriyorsa aldığınız ürün sahtedir.

GÜMÜŞ TAKILAR KOLAY KOLAY KIRILMAZ

  • Gümüş, esnek bir madde olduğu için gerçek bir gümüş takının kırılması son derece zor. Kırıldığında da tamiri kolayca yapılabilir.

  • Sahte gümüş takılar ise belli bir basınç altında kolayca kırılabilir ve tekrar kullanılamaz.
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