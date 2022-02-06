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  4. Korku dolu anlar! Araç akıntıya kapıldı, herkesi teker teker sırtında taşıdı

Korku dolu anlar! Araç akıntıya kapıldı, herkesi teker teker sırtında taşıdı

06.02.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da içerisinde 4 kişinin olduğu arazi aracı, Boğaçayı üzerinden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Korku dolu anların yaşandığı olayda araç 7 metre sürüklendikten sonra suya battı. Araçta mahsur kalan 2 kadın itfaiye ekibinin kahramanca müdahalesi sonrası kurtarılırken diğer iki kişi aracın çekilmesi ile kurtuldu.

Olay, Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi Boğaçayı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içerisinde ikisi kadın 4 kişi olan off-road aracı ile çay üzerinden geçmek isteyen sürücü Mehmet Ayne’nin kontrolünde bulunan kamyonet bir anda sulara kapıldı. Yaklaşık 7 metre sürüklenen araç suya batarak sabit kaldı. İçerisi su dolu aracın içerisinde bulunan 4 kişi aracın üzerine çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

SIRTINA ALARAK KARAYA ÇIKARDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslara ekipler bir süre ulaşamadı. Bunun üzerine bir itfaiye ekibi aracın olduğu alana ulaşarak önce araç üzerinde bulunan 2 kadını sırtına alarak karaya çıkardı. Daha sonra ise olay yerine Konyaaltı Belediyesi kepçesi geldi. Araç halat ile kepçeye bağlanarak karaya doğru çekildi.
Diğer iki kişi de bu şekilde kurtarılmış oldu.

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"6-7 METRE SÜRÜKLENDİK"

Yaşadıklarını anlatan araç sürücüsü Mehmet Ayne, “İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ederim. Bu yoldan her zaman geçiyorduk. Şurası derinmiş. Çayın içerisine girdik, girdikçe battık. Maalesef suyun debisi artmış. Derinliği hesaplayamadım. 6-7 metre sürüklendik. Araç battı, batınca da orada kaldık. Aracın içerisi su doldu. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ederim. Geldiler bizi kurtardılar” sözlerine yer verdi.

Olay sonrasında çok korktuğunu belirten Süreyya Özdemir ise “Teşekkür ederim ekiplere. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Araç devrilecek sandım” dedi. (İHA)

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