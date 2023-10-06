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Korku dolu anlar! Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktora tekme-tokat saldırdı

06.10.2023 21:58 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken ise korku dolu anlar yaşandı.

Korku dolu anlar! Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktora tekme-tokat saldırdı

Olay, saat 14.45 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasta ve yakınları, daha sonra tekme-tokat doktorlara saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.

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DOKTORLAR TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktorlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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