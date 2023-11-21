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  4. Korku dolu anlar kamerada! Gazetecileri çağırıp yaptığı şoke etti

Korku dolu anlar kamerada! Gazetecileri çağırıp yaptığı şoke etti

21.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilginç bir intihar girişimi yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Şeref B., gazetecileri arayarak intihar edeceğini haber verdi. Gazetecilerin olay yerine gitmesiyle Şeref B., ayağına kum torbası bağlayıp denize atladı. Şeref B.'yi olay yerindeki gazeteciler kurtardı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen Şeref B., ilçedeki bir gazeteye ulaşarak Gümbet Mahallesi’nde ayağına kum torbası bağlayıp iskeleden aşağı atlayacağını söyledi.

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İhbarı alan basın mensupları olay yerine geldiğinde Şeref B. denize atladı. Şahsı kurtarmak için basın mensupları da denize atladı.

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İskeleye bağlı bir motoryattan bıçak alınarak Şeref B.’nin ayağındaki ip kesildi ve sonra bota bindirilen şahıs karaya çıkarıldı.

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İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şeref B., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gazeteci Muğla
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