Korku dolu anlar! Köpek balığı kalabalığın arasına dalıp kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçıştılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin Pensacola bölgesindeki Navarre sahilinde köpek balığı paniği yaşandı. Onlarca insanın denize girdiği anlarda görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde kalabalığın arasından geçerek kıyıya kadar gelen bir köpek balığı fark edildi. Köpek balığının fark edilmesinden sonra büyük bir panikle koşarak sahile geri döndü.

HERHANGİ BİR SALDIRI BİLGİSİ VERİLMEDİ

Görgü tanıkları köpek balığının hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve korkuyla kaçan insanların dışında suda kalmaya devam eden kişilerin olduğunu belirtti. Olaya ilişkin olarak herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.