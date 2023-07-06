Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Korku dolu anlar! Köpek balığı kalabalığın arasına dalıp kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçıştılar

Korku dolu anlar! Köpek balığı kalabalığın arasına dalıp kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçıştılar

06.07.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir plajda köpek balığı paniği yaşandı. Balık sürüsünü takip eden bir köpek balığı kalabalığın arasından yüzerek kıyıya kadar geldi. Cep telefonuyla kaydedilen anlarda insanların “Köpek balığı kaçın” çığlıklarıyla kaçıştıkları görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin Pensacola bölgesindeki Navarre sahilinde köpek balığı paniği yaşandı. Onlarca insanın denize girdiği anlarda görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde kalabalığın arasından geçerek kıyıya kadar gelen bir köpek balığı fark edildi. Köpek balığının fark edilmesinden sonra büyük bir panikle koşarak sahile geri döndü.

HERHANGİ BİR SALDIRI BİLGİSİ VERİLMEDİ

1

Görgü tanıkları köpek balığının hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve korkuyla kaçan insanların dışında suda kalmaya devam eden kişilerin olduğunu belirtti. Olaya ilişkin olarak herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İlginizi Çekebilir

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

 Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

 Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

 Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

 Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

 Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

 Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

 Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

 "Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

"Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

 Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kestiCinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti
Dekoltesini bir gören bir daha baktı! Sadece göğüs uçlarını örttüDekoltesini bir gören bir daha baktı! Sadece göğüs uçlarını örttü
Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandıÇocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Amerika köpek balığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Yuvarlanan kaya aracı dümdüz etti: 2 ölü...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.