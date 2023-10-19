HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku dolu anlar! Türk gazetecilerin yanına roket düştü: "O kadar yakınımıza düştü ki..."

Korku dolu anlar! Türk gazetecilerin yanına roket düştü: "O kadar yakınımıza düştü ki..."

19.10.2023 17:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze sınırına 1 kilometre mesafede bulunan Sderot kentine roket düştü. Roketin düştüğü sıralarda aralarında Türk gazetecilerin bulunduğu basın kafilesi büyük korku yaşadı. Roket saldırısı sonrası yaşanan kaos saniye saniye kaydedildi.

Korku dolu anlar! Türk gazetecilerin yanına roket düştü: "O kadar yakınımıza düştü ki..."

İsrail ve Hamas arasındaki tansiyon 13. gününde giderek artıyor. İsrail’in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, dumanlar yükseliyor. İsrail, iki gün önce de Türk gazetecilerin bulunduğu Sderot bölgesine roket düşmüştü. Gazze sınır kentinde yaşayanların büyük çoğunluğu bölgeyi terk etmişti.

Screenshot_8

Gazze Şeridi'ne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Sderot kentinde çekim yapan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye 2 roket düştü. Yaşanan dehşet anları olay sonrası görüntülendi.

Screenshot_9

"O KADAR YAKINIMIZA DÜŞTÜ Kİ..."

Bölgede yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, "Çok yakınımıza roket düştü. Burası Gazze'yi en net görebildiğimiz bir nokta. Gazeteciler dışında kimse yok. Burası boşaltıldı." dedi.

Screenshot_10

Öztürk, "Karşı taraftan buraya bir saldırı oldu. Şu an bütün gazeteci arkadaşlarımla beraber kendimizi korunaklı bir noktaya aldık. Çok yakınımıza roket atıldı. Günlerdir bunu burada yaşıyoruz zaten. Demir Kubbe bunların hepsini yakalayamıyor. Çevremizde dumanlar yükseliyor. Yine sirenler çalıyor. O kadar yakınımıza düştü ki.. Günlerdir sığınaklarda oluyoruz, güvenli yerlerde yayın yapmaya çalışıyoruz. Gazze Şeridi'nde çok kuvvetli bir patlama sesi oldu." dedi.

Screenshot_11

"Tansiyon hiç düşmüyor. Saldırılar devam ediyor." ifadelerini kullanan Öztürk," Şu an oraya ambulans gidiyor. Orası boşaltılmıştı. 200 binden fazla insanın yaşadığı bölgeydi. Burası askeri alan ilan edilmişti. Eğer kara harekatı başlanırsa buradan başlanacağı tahmin ediliyor. Çok yakınımızda çatışma sesleri geliyor." dedi.

Screenshot_12

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel 'öndeyiz' diyerek oran verdi!Özgür Özel 'öndeyiz' diyerek oran verdi!
Öğretmen, öğrenciyi böyle kurtardı! O anlar kameradaÖğretmen, öğrenciyi böyle kurtardı! O anlar kamerada
Çeyrek altın kavgasında kan akmıştı! Dehşet anlarını anlattıÇeyrek altın kavgasında kan akmıştı! Dehşet anlarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
roket Gazze

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Tanımadığı kadını tren raylarına itti! Durumu kritik...

Tanımadığı kadını tren raylarına itti! Durumu kritik...

İskele çöktü! İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

İskele çöktü! İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.