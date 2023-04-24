Korku dolu günler geçiriyorlar! Sallanan istinat duvarı evleri tehdit ediyor "Arasına kereste koydum o şekilde duruyor"

Tokat merkez Cemalettin Mahallesi Miraç Sokak'ta bulunan bir istinat duvarı yıkılma tehlikesi altında. Hareket eden duvar, bitişiğinde bulunan müstakil evleri de tehdit ediyor. Evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle hane sakinleri korku dolu günler geçiriyor. Duvarın bitişiğinde ikamet eden yaşlı çift, evlerinin üzerlerine yıkılmasından endişe ettiklerini belirtip yetkililerden yardım istediler.

"EŞİMLE BURADA BERABER KALIYORUZ, GECELERİ KORKUYORUZ"

İstinat duvarı ve evin arasına kereste koyarak tedbir aldığını belirten Bayram Yiğit, "Burası ilk başta yolda su patlamıştı, ardından o bölgeyi eştiler ama bir şey bulamadılar. Duvar 8 gündür bu şekilde duruyor. Ev ve duvar arasına kereste koydum o şekilde duruyor. Keresteleri koymazsam evin üzerine yıkılabilir. Evin bazı yerlerinde çatlamalar oldu, tavanlarda ve kirişlerinde daha çok çatlama oldu. Yetkililerden buraya gelip bakmalarını istiyorum. Çok korkuyorum, eşimle burada beraber kalıyoruz, geceleri korkuyoruz" dedi. (İHA)



