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  4. Korkunç! Alman model fotoğraf çekimi için kafese girdi, leoparlar tarafından parçalandı

Korkunç! Alman model fotoğraf çekimi için kafese girdi, leoparlar tarafından parçalandı

27.08.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da meydana gelen korkunç olayda çekim için bir hayvan bakım merkezinde bulunan Jessica Leidolph, leoparların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadının kafasına ciddi darbeler aldığı belirtilirken söz konusu yerde bir zamanlar gösteri için kullanılan yaşlı hayvanların tutulduğu belirtildi.

Korkunç! Alman model fotoğraf çekimi için kafese girdi, leoparlar tarafından parçalandı

Alman Bild gazetesinde yer alan kan donduran olayda genç model bir fotoğraf çekimi sırasında bir leopar tarafından feci şekilde hırpalandı. Baygınlık geçiren kadının yüzünde ve kafasında büyük kesikler oluştu.

Hayvanları çok sevdiği ifade edilen 36 yaşındaki Jessica Leidolph isimli bir kadın, Almanya'nın doğusunda yer alan Nebra' dabir hayvan bakım merkezine gitti. Bu hayvan bakım merkezinin diğer yerlerden olan farkı ise, eğlence sektöründe kullanılan vahşi hayvanların kaldığı bir yer olması.

KAFESE GİRDİ

Burada bir fotoğraf çekimi için bulunan Jessica, vahşi hayvanların bulunduğu kafese girdi isimleri Troy ve Paris olan iki leoparın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadının hastanede tedavi gördüğü belirtilirken yaşaması halinde büyük yara izlerinin vücudunda kalabileceği söylendi.

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Bild tarafından paylaşılan haberde, kafeste fotoğraf çekiminin ne için ve kim tarafından yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi. Öte yandan, leoparların kafesten kaçarak şehre doğru gittikleri alarmının da yanlış olduğu ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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