HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç cinayet! Arkadaşını su vermedi diye kalbinden bıçakladı

Korkunç cinayet! Arkadaşını su vermedi diye kalbinden bıçakladı

19.05.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’nda 19 yaşındaki bir kişi, kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşını kalbinden ve boynundan bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan genç hastanede hayatını kaybederken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan bıçaklı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayet! Arkadaşını su vermedi diye kalbinden bıçakladı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Mahsun Çirik, cadde üzerinde yürürken arkadaşı olan 19 yaşındaki Serdar Ç. yaklaştı. İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç., Çirik’ten su vermesini istedi.

BOYNUNDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Çirik’in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik’i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından bıçaklı saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Screenshot_16

POLİS, ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Adım adım iz süren Beyoğlu polisin yaptığı sonucunda katil zanlısı Serdar Ç., Hacıahmet Mahallesi’nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü.

“Uyuşturucu madde ticareti”, “gasp” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Serdar Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Screenshot_13

Screenshot_14

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Gölde korku dolu anlar! Son anda kurtarıldılarGölde korku dolu anlar! Son anda kurtarıldılar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oksijen israfı bunlar yok edilmeli .

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

EDHO'da flaş ayrılık! Veda mesajı paylaştı

İsrail ve Filistin arasında ateşkes gelişmesi

İsrail ve Filistin arasında ateşkes gelişmesi

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.