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Korkunç cinayet! “Kokuyorsun” dedi diye kalbinden bıçakladı

13.07.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de kasap olan 19 yaşındaki Afgan genç, “sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dediği aynı yaştaki iş arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan genç hayatını kaybetti. Kağıthane polisi tarafından gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayet! “Kokuyorsun” dedi diye kalbinden bıçakladı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir sokakta bulunan kasapta çalışan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Morad Nader, Afganistanlı iş arkadaşları Resul M. ve Ferhat R. (19) ile çalışmaya başladı. Gençler ellerindeki bıçaklarla etleri doğradığı esnada Morad Nader yanında çalışan arkadaşı Ferhat R.’ye, “Sen kokuyorsun, diğer tarafta çalış” dedi. Bu söze sinirlenen R. ile Nader arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda eline bıçak geçiren Ferhat R., Nader’i kalbinden bıçakladı.

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KALBİNDEN BIÇAKLADI

Ağır yaralanan Nader, iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılarak araçla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çalışanlar bıçakla et doğruyor. İkili arasında tartışma çıkıyor ve kavga başlıyor. Kavga esnasında katil zanlısı şahıs arkadaşını bıçaklıyor. Yaralı genç iş arkadaşları tarafından iş yerinden çıkartılıyor.

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POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ölen gencin arkadaşı Resul M.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri, Morad Nader’in aynı iş yerinde çalıştıkları esnada et doğrayan diğer arkadaşı Ferhat R. tarafından çıkan kavgadan bıçaklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Ferhat R. Kağıthane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürülen Ferhat R.’nin burada ifadesi alınarak adli işlemi yapıldı. Arkadaşını bıçakladığını itiraf eden Ferhat R. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan bıçak ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kağıthane
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