Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Mahkeme, haklarında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istenen sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’tan TCK’nin 82/1- maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis öngören “kasten öldürme suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi” suçundan ek savunma alması dikkat çekti. Bu da mahkemenin, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet verme seçeneğinin masada olduğunu gösterdi.

"SANIK AKAND'IN DNA'SI İLE AYNI"



Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen Şule Çet davası mutalasına ilişkin dikkat çeken tespitler yapıldı. Olay saatinde hesaplanan alkol düzeylerine göre Çağatay Aksu’nun alkol zehirlenmesi tablosu içinde olduğu, Berk Akand’ın ise alkol zehirlenmesine maruz kalmak üzere olduğu ve bu alkol düzeylerinde kişilerin muhakeme, koordinasyon kaybı ve dürtü kontrol mekanizmalarında kayıp içerisinde olabilecekleri tespit edildi. Ayrıca Şule Çet’in sadece sağ el 3. ve 4. tırnak altı örneklerinin Berk Akand’ın Y-STR DNA’sı ile aynı olduğu belirlendi. Tokalaşan kişilerden tırnak altı bölgesine doku geçmesinin beklenen bir durum olmadığı mütaala edildi.

Kaynak: Alican Uludağ/Cumhuriyet



