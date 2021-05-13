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Korkunç gerçeği koku ortaya çıkardı!

13.05.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 61 yaşındaki Arif Danışman'ın yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine eve gelen yetkililer korkunç gerçekle karşılaştı. Polislerin girdiği evde Danışman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'ta, çocuklarıyla ailevi problemler yaşadığı için yalnız yaşayan Arif Danışman'ın apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi.

POLİS EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Gelen polis ekipleri, eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, Danışman'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cansız bedeni, ölümünün üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle şişince, tabuta sığmadı. Tabutun kapağı açık bırakılarak cenaze aracına konuldu.

ŞEKER HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

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Şeker hastalığı olan ve yaşadığı rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Arif Danışman'ın cesedi morga kaldırıldı.

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DHA

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polis Bolu

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