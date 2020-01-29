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  4. Korkunç görüntü! Sevdiği kediyi yere fırlatıp böyle tekmeledi

Korkunç görüntü! Sevdiği kediyi yere fırlatıp böyle tekmeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kediyi yere vurma anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ufuk B.(32) kediyi kucağına alıp bir süre seviyor, ardından kediyi yere vuruyor ve tekmeliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ufuk B. mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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