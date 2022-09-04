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  4. Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

04.09.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Husumetli iki adam arasındaki silahlı, bıçaklı kavganın akıllara durgunluk veren görüntüleri ortaya çıktı. İki yaşlı adamın karşılaşması sonucunda bir anda tartışma başlarken biri belindeki silahı diğeri de bıçağı çıkararak birbirine saldırdı. O anlar ise kameralara an be an böyle yansıdı.

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Karaman’da iki husumetli yaşlı adamın sokak ortasında birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaralamasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 09.50 sıralarında Fenari Mahallesi 293 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, aynı köylü oldukları öğrenilen ve aralarında küfür etme meselesi yüzünden husumet bulunan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A. (58), çarşıda karşılaşarak tartışmaya başladı. Her iki şahıs arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için tanıdıkları araya girerek tarafları ayırdı.

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“DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI”

Husumetli olan Zekeriya K. ile Hayrettin A’nın birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaralamasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın yaşandığı sokak üzerindeki evine kaldırımdan yürüyerek gitmekte olan Hayrettin A., aynı sokakta yol tartışma devam ederken, Zekeriya K., belinden bıçağı, Hayrettin A. da belinden tabancayı çıkardı. Zekeriya K., bir süre sonra elindeki bıçakla biranda Hayrettin A’nın üzerine yürüdü. O sırada geri geri kaçmaya çalışan Hayrettin A. ise park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Zekeriya K., yere düşen Hayrettin A’ya elindeki bıçağı saplamaya başladı. Hayrettin A. da elindeki tabancayla Zekeriya K’ye 1 el ateş ederek göğsünden vurdu. Göğsünden vurulan Zekeriya K., yerde kaldı. İki yaşlı adamın kavga ettiği sırada sokaktan geçmekte olan iki vatandaşın silah sesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

“2 EL DAHA ATEŞ ETTİKTEN SONRA SİGARA İÇTİ”

Hayrettin A., silahla göğsünden vurulduktan sonra yerden kalkamayan Zekeriya K’nin başına gelerek önce ayağına sonra da göğsüne birer el daha ateş etti. Silahını beline koyan Hayrettin A., daha sonra yere düşen sigara paketinden çıkardığı sigarayı yakarak yaralının başında içmeye başladı. Bacağı, kolu ve karın bölgesinde bıçak yarası olan Hayrettin A., evinin önüne giderek polisi beklemeye başladı.

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“YARALILAR AYNI HASTANEYE KALDIRILDI”

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı her iki şahıs da olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Göğsüne ve bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Zekeriya K’nin sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayrettin A’nın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman bıçaklı saldırı silahlı kavga
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