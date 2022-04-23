Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

Korkunç görüntüler İzmir'in Narlıdere ilçesinden geldi. Y. G'nin yerde oturan babası ile babaannesini elinde sopa benzeri bir cisimle vurduğu, küfürler edip tehditler savurduğu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin birlikte yaşadığı babası ile babaannesini dövdüğü, darp görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin Yalçın Geçer olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresinde gözaltına aldı. Geçer, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

''SENİ DAHA BETER YAPACAĞIM''

Yalçın Geçer'in görüntülerde, 'Metin' isimli kişiye "Bak bunları bu hale getirdim. 'İbret-i alem olsun' diye. Seni daha beter yapacağım" diye seslendi. Geçer'in babası ve babaannesine küfürler savurduğu ve darp nedeniyle yüzlerinde morluk ve şişmeler olduğu saptandı.

Anne ve oğlunun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

(DHA-AA)



