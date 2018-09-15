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Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şırnak’ın Cizre ilçesi arasındaki İpek yolunda, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Cizre-Nusaybin arasındaki İpek yolunun 45'inci kilometresinde bulunan, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre'den Diyarbakır'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DL 898 plakalı yolcu midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine Cizre, İdil ve Nusaybin'den sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan karayolu ise midibüsün çekici tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin Nusaybin Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tayyipin duble yollarında her gün yüzlerce kaza oluyor..demekki baştan savma gelişi güzel yapılmış ölüm yolları bunlarr..
DUBLE ÖLÜM YOLLARI...
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