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Korkunç kaza! Direğe çarpan cip ikiye katlandı

29.01.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, aydınlatma direğine çarparak ikiye katlandı. Karşı yöne geçen araç hurdaya dönerken, kaza sırasında aracın camından yola fırlayan sürücü ise ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Direğe çarpan cip ikiye katlandı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü B.Ş.İ. (27) yönetimindeki cip yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçen araç hurdaya dönerken, sürücü araçtan yola fırladı. Kaza sonucu ikiye katlanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

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Yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç, yoğun bakıma alındı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Bursa kaza

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