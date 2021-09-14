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  4. Korkunç kaza! Yardıma gelmişlerdi: 1 ölü, 6 yaralı

Korkunç kaza! Yardıma gelmişlerdi: 1 ölü, 6 yaralı

14.09.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan sürücüye yardıma gelenlere arkadan gelen otomobil çarptı. Aralarında polis memurunun olduğu 6 kişi yaralanırken, 1 kişi öldü.

Korkunç kaza! Yardıma gelmişlerdi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak, orta bariyerlere çarptı. Otomobilin savrulduğu kazayı sürücü yara almadan atlattı.

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YARDIM İÇİN DURANLARA ARKADAN GELEN BAŞKA OTOMOBİL ÇARPTI

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Trafiğin yavaşladığı anda arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yardım için gelenlere ve başka bir otomobile çarptı. 7 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K., E. B., B.O. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin polis memuru olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri, tekrar kaza olmaması için yolda önlem aldı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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trafik kazası Başakşehir
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