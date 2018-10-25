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Korkunç manzara! Arabalar bu hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Adıyaman'da kendisini gösteren sağanak yağış sele dönüştü. Taşkın nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak yığınları şehri birbirine kattı. Birçok araç zarar görürken ortaya korkunç tablolar çıktı

Korkunç manzara! Arabalar bu hale geldi

Adıyaman'da meydana gelen sel vatandaşlara zor anlar yaşattı. Selin sürüklediği kayalar şehre indi, 3 araç ve köy çeşmesi zarar gördü. Sel sonrası ortaya çıkan manzara görenleri korkuttu.

Gölbaşı'nda, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meydan köyünde, sele yol açan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

Taşkın sebebiyle dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, köydeki korucu kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Köy çeşmesinde de hasarın meydana geldiği selde yaralanan olmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

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3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, EVLERİ SU BASTI

Meydan köyünün muhtarı Ali Vargi, sağanak nedeniyle dağlık kesimden köye sel geldiğini belirterek, "Gece meydana gelen sel ile birlikte dağlardan gelen taş ve topraklar korucu kulübesine ulaştı. Burada 2 korucumuza ve 1 köylümüze ait araçlar hasar gördü. Köy çeşmemiz ve köylülerimize ait arazilerde hasar oluştu. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz" dedi.

araba

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suyu, binaların giriş katlarındaki bazı evlere doldu. Su baskını yaşanan evlerde eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağışın süreceğinin tahmin edildiği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sel heyelan Adıyaman

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Afetler Türkiye'nin en büyük sorunu olma yolunda hızla ilerliyor. Allah inşallah ilk önce o ormanları yok eden insanları cezalandırır.
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