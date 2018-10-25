Korkunç manzara! Arabalar bu hale geldi

Adıyaman'da meydana gelen sel vatandaşlara zor anlar yaşattı. Selin sürüklediği kayalar şehre indi, 3 araç ve köy çeşmesi zarar gördü. Sel sonrası ortaya çıkan manzara görenleri korkuttu.

Gölbaşı'nda, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meydan köyünde, sele yol açan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

Taşkın sebebiyle dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, köydeki korucu kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Köy çeşmesinde de hasarın meydana geldiği selde yaralanan olmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, EVLERİ SU BASTI

Meydan köyünün muhtarı Ali Vargi, sağanak nedeniyle dağlık kesimden köye sel geldiğini belirterek, "Gece meydana gelen sel ile birlikte dağlardan gelen taş ve topraklar korucu kulübesine ulaştı. Burada 2 korucumuza ve 1 köylümüze ait araçlar hasar gördü. Köy çeşmemiz ve köylülerimize ait arazilerde hasar oluştu. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz" dedi.