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Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 20:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde inşaat malzemesi yüklü TIR 100 metrelik şarampole uçtu. Hayatını kaybeden sürücünün oğlunun feryatları yürekleri parçaladı.

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Ferhat Sertkaya idaresindeki 16 ADN 551 inşaat malzemesi yüklü TIR, virajı alamayarak, çelik bariyerleri kırdıktan sonra 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine iki itfaiye aracı, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, TIR'ın uçtuğu yere güçlükle inebildi. Ekipler, TIR sürücüsünün parçalanmış cansız bedeni ile karşılaştı. İnşaat malzemesi yığınları altında kalan TIR'ın çevresinde başka biri olma ihtimâline karşı ekipler arama çalışmasını yürütüyor.

OĞLU FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alınca kaza mahalline koşan TIR şoförünün oğlu B. Sertkaya, fenalık geçirdi. “Babam benim için ne hayâllar kurmuştu... Babam!..” diye ağlayan gencin feryatları yürekleri parçaladı. Jandarma ekipleri acılı genci teskin etmeye çalıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik TIR Kaza

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yanı uçurum olan virajlara kontrolsüz şekilde hızlı giren tırın başka insanlara zarar vermemiş olması sevindirici. Neyse ki kurallara saygılı ve dikkatli masum bir sürücünün yakınları ağlamak zorunda kalmamış!
freni patlamış olamaz mı ? ne bu ön yargı ? benim başıma gelmişti. sadece maddi hasarla kurtulmuştum. en azından bir rahmet dileyin !!!
Allâh sabır Versin
ahbe canım abim keşke biraz daha dikkatli olsaydın geride ciğerler yanmasaydı Allah mekanını Cennet etsin geridekilere sanat versin inşallah
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