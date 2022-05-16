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Korkunç olay! 15 yaşındaki genç babasını öldürdü

16.05.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da korkunç bir olay yaşandı. Babasıyla tartışan 15 yaşındaki çocuk, silahla babasının başına 2 el ateş etti. Baba kanlar içinde yere yığılırken olay yerine gelen ekipler babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç olay! 15 yaşındaki genç babasını öldürdü

Malatya'da babasıyla tartışan 15 yaşındaki genç, silahla babasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Ö.Ş.’nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim oldu.

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BABASININ BAŞINA 2 EL ATEŞ ETTİ

02.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.’nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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POLİSE TESLİM OLDU

Ö.Ş.’nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya
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