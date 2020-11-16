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  4. Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

16.11.2020 15:01 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Hatay Samandağ'ında 16 yaşındaki M.T., tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürekli alkol alıp, çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Rimon T. ile oğlu M.T. evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., mutfaktan aldığı bıçakla babasını ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T. gözaltına alınırken, Rimon T., ambulansla götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Rimon T.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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Kaynak: DHA

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