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Korkunç olay! Av sırasında yeğenini vurdu

02.10.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişi, iddiaya göre av sırasında "tüfeğinin ateş alması" sonucu kardeşinin oğlunun ölümüne sebep oldu.

Korkunç olay! Av sırasında yeğenini vurdu

Emrullah Karatepe kardeşinin oğlu Emrah Karatepe ile Tavak mevkisindeki ormanlık alanda avlanmaya çıktı.

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AV TÜFEĞİ ANİDEN ATEŞ ALDI

İddiaya göre, ormanda bir müddet birlikte avlanan amca-yeğen, yokuştan indikleri sırada Emrullah Karatepe'nin omuzunda asılı olan av tüfeği aniden ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların yeğenine isabet ettiğini gören amca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Emrah Karatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

AMCA GÖZALTINDA

Yeğeninin ölümüne sebep olan amca Karatepe, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Emrullah Karatepe'nin ifadesinde, "tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını" öne sürdüğü belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce
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