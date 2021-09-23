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  4. Baba ve oğlundan vahşet! Pompalı tüfekle 500 metre kovalayıp öldürdüler

Baba ve oğlundan vahşet! Pompalı tüfekle 500 metre kovalayıp öldürdüler

23.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde baba ve oğlu tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden genç toprağa verildi. Genci öldüren baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Baba ve oğlundan vahşet! Pompalı tüfekle 500 metre kovalayıp öldürdüler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün yaşanan olayda baba Veysel K. (53) ve oğlu Fevzi K. (28) ile Melih Koç (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve oğlu pompalı tüfekle yaklaşık 500 metre kovaladıkları Melih Koç’u kalçasından vurarak ağır yaraladı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Melih Koç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından baba ve oğlu cinayet aletiyle birlikte yakalandı. Bugün mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayete kurban giden Melih Koç bugün Kutlular Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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