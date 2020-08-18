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Korkunç olay: Boş tarlada yanık izleri olan erkek cesedi bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 21:57 | Son Güncelleme

Konya'nın Altınekin ilçesinde, boş tarlada, üzerinde yanık izleri bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Korkunç olay: Boş tarlada yanık izleri olan erkek cesedi bulundu!

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayışığı Mahallesi Çiftağa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre boş tarla içerisinde erkek cesedinin olduğunu fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan, 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin vücudunda yanıkların olduğunu belirledi. Üzerinde şort ve gömlek bulunan ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yanıkların güneşten mi kaynaklandığı yoksa yanıcı bir madde sonucu mu olduğu ve kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. (DHA)

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