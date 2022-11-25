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Korkunç olay! Çıplak halde cansız bedeni bulundu: Eşine 'Pazar alışverişine gidiyorum' demiş

25.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tenha bir alanda çıplak halde kadın cesedi bulundu. Genç kadının boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kadının eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Korkunç olay, Kocaeli Körfez'de meydana geldi. Çıplak halde yerde hareketsiz şekilde yatan kadını görenler polise haber verdi. Yapılan incelemelerde kadının hayatının kaybettiği ortaya çıkarken genç kadının boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ölü bulunan kadının Irak uyruklu Sarah Alı Shareef (29) olduğu belirlendi. Shareef'in Derince'de ikamet ettiği, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığı öğrenildi.

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ÇIPLAK HALDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, dün Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkiinde meydana geldi. Tenha alanda çıplak halde hareketsiz yattığı iddia edilen bir kadın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanda detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde, kadının darp edildiği tespit edildi. Genç kadının boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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EŞİNE 'PAZAR ALIŞVERİŞİNE GİDİYORUM' DEMİŞ

Ölü bulunan kadının Irak uyruklu Sarah Alı Shareef (29) olduğu belirlendi. Shareef'in Derince'de ikamet ettiği, eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığı ve saatler sonra cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olaya ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, kimlik tespiti için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gelen aile bireylerinden genç kadının annesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli

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