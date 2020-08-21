Korkunç olay! Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Pınarcık Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa G. otomobiliyle, Murat Çetin'in otomobilinin önünü kesti. Hızlıca otomobile yaklaşan Mustafa G. elindeki bıçağı Murat Çetin'in kalbine saplayarak olay yerinden kaçtı.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kaçan cinayet zanlısını olaydan bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Olayın yol verme kavgasından dolayı meydana geldiği iddia edildi.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (İHA)