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  4. Korkunç olay! Saniye saniye kamerada... Genç kız 3. kattan bir anda yola düştü

Korkunç olay! Saniye saniye kamerada... Genç kız 3. kattan bir anda yola düştü

23.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşmesi neticesinde hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. Genç kızın 3'üncü kattan düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Funda Coşkun'un balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezini arayarak yardım istiyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Tosya

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