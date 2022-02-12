HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç olayı yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Dere kenarında battaniyeye sarılı şekilde...

Korkunç olayı yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Dere kenarında battaniyeye sarılı şekilde...

12.02.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde dere kenarından geçen vatandaşlar battaniyeye sarılı bir erkek cesedi fark etti. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin İsmail Şimşek (28) ait olduğu belirlendi. Şimşek'in cansız bedeninde yapılan incelemede ise herhangi bir darp ya da başka bir ize rastlanılmadı.

Korkunç olayı yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Dere kenarında battaniyeye sarılı şekilde...

Sultanköy Mahallesi’ndeki Kınık Deresi kenarından geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde bir erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede battaniyeye sarılı cesedin İsmail Şimşek’i ait olduğu belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Şimşek’in cansız bedeni Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

1

DARP YA DA BAŞKA BİR İZ BULUNAMADI

Daha önce uyuşturucu madde bulundurmak ve adam yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunduğu belirlenen Şimşek’in vücudunda yapılan incelemede darp ya da başka bir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Mermiler başkanlık makamının camına isabet ettiOsmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı! Mermiler başkanlık makamının camına isabet etti
Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!
Erdoğan koronavirüs sonrası ilk kez konuştuErdoğan koronavirüs sonrası ilk kez konuştu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Eşinin boğazını kesti, yetmedi kollarından yaraladı

Eşinin boğazını kesti, yetmedi kollarından yaraladı

Tam 241 erkekle görüştü seks vaadiyle kandırıp öldürdü!

Tam 241 erkekle görüştü seks vaadiyle kandırıp öldürdü!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Ukrayna çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Ukrayna çağrısı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.