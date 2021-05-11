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Korkunç ölüm: Otomobille kaldırım arasına sıkışarak can verdi

11.05.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil kaldırımda oturan 32 yaşındaki Abdullah Tezel isimli kişiye çarptı. Otomobille duvar arasında sıkışan Tezel, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşananların sonrasında sürücü koltuğunda oturan Sevinç Ç., gözaltına alındı.

Korkunç ölüm: Otomobille kaldırım arasına sıkışarak can verdi

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sevinç Ç. yönetimindeki otomobilin, iddiaya göre, virajda arka lastiklerinden biri patladı. Sevinç Ç.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda gölgede oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Kazada Tezel, arkasındaki duvar ile araç arasında sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdullah Tezel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"LASTİĞİN PATLADIĞI ANDAN SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan sürücü Sevinç Ç.'nin, polise verdiği ilk ifadede, "Arka lastiğimin patladığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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