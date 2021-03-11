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Korkunç ölümlerin nedeni araştırılıyor! Arazide otlayan koyunlar titreyerek yere yığıldı

11.03.2021 20:53 | Son Güncelleme:
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Korkunç ölümlerin nedeni araştırılıyor! Arazide otlayan koyunlar titreyerek yere yığıldı

Konya'da Mehmet Bal'ın (55) boş arazide otlattığı koyunlardan 26'sı belirlenemeyen nedenle öldü. Koyunların zehirlenmiş olabileceğini belirten Bal, "Koyunlarımı otlatırken, hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı" dedi. Koyunların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Bal, akşam saatlerinde küçükbaşlarını otlatmak için ağılından çıkardı. Boş arazide otlattığı koyunlarından 26'sı aniden titreyip yere yığıldı ve bazılarının karınları şişip yarıldı. Bal, koyunlarının ölmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, koyunların ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

"HAYVANLARIMIN TİTREDİĞİNİ GÖRDÜM"

Koyunlarının aniden titreyip yere yığıldığını belirten Mehmet Bal, şunları söyledi:

''Koyunlarımı otlatırken, hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı. 26 koyunum telef oldu. Zehirlenmiş olabilirler. Çevrede bulunan fabrikalardan olduğunu düşünüyorum. Müslüman malı hepimiz ortağız. Sütünden sen, etinden bir başkası yararlanıyordu. Emeklerim boşa gitti" dedi.

Ölen koyunlar, bir kamyonete yüklenip bulundukları yerden götürüldü.

(DHA)

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