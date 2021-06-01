Korkutan görüntü! Temizlik işçileri beşik gibi sallandı, yürekler ağza geldi

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjiin şehrinde korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Fırtınanın etkili olduğu bir günde işlerinin başında olan cam temizleyiciler adeta ölümle burun buruna geldi.

ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

Şiddetli rüzgarla birlikte sağa sola savrulan işçiler, neyse ki bir facia yaşanmadan bulundukları yerden kurtarıldılar. Karşı binada bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde kabinin duvara çarpmasıyla çığlık sesi duyulabiliyor.

Korkunç anların yaşandığı anlar itfaiye ekibinin gelmesiyle son buldu.





