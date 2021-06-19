HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkutan yangında balkonda can pazarı

Korkutan yangında balkonda can pazarı

19.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Korkutan yangında balkonda can pazarı

Fatih'te bir dairede çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın beşinci katında yer alan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

db149136827ff29848e0f76f627a6871

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilendikleri öğrenilen 3 kişi sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

894c9010c909cab9ca31881fd6265d7d

bb81f3f8395d0baeafcb9c4d8c41185a

Yangın nedeniyle binanın yan tarafındaki bir otelde kalan müşteriler de güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Kanlı plan engellendi! 3 kişi gözaltındaKanlı plan engellendi! 3 kişi gözaltında
Anahtar Kelimeler:
yangın Fatih

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Merkel'den dikkat çeken Türkiye ve AB açıklaması

Merkel'den dikkat çeken Türkiye ve AB açıklaması

Bunu yapmaktan vazgeçmiyorlar! Kucağına atladı...

Bunu yapmaktan vazgeçmiyorlar! Kucağına atladı...

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.