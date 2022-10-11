Korna çaldığı taksici, dehşeti yaşattı! Azerbaycanlı şarkıcıya saldırı... "Saçımdan tutarak yüzümü yumrukladı"

Uzun zamandır İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı genç şarkıcı Nergiz Bagieva, trafikte taksici dehşetine maruz kaldı. Seyir halindeyken kendi aracına çarpan taksiciyi korna çalarak uyaran ve durmasını isteyen Bagieva, daha sonra ise hayatının şokunu yaşadı...

GEÇMEK İSTERKEN ÇARPTI

10 yıldır İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, önceki gece sabaha karşı akılalmaz bir olay yaşadı. Sabah'ta yer alan habere göre Beyoğlu'ndaki işinden evine gitmekte olan Bagieva'nın aracına, sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

TAKSİCİYİ UYARDI, DEHŞETİ YAŞADI

Bagieva, bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu, ardından genç şarkıcıya tekme tokat girdi. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, polise giderek şikâyetçi oldu.

"SAÇIMDAN TUTARAK YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"

Yaşadıklarını anlatan Bagieva şunları söyledi:

Sağımdan beni geçmeye çalışan araç, aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı.

"KAFAMI DEMİR BARİYERLERE VURDU"

Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Dudağım patladı, burnumda, çenemde ve bileğimde ağrılar bulunmakta. Kaçmaya çalışınca aracın plakasını almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım, bunu fark edince geri dönüp saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı.

"ADAM TAM BİR MAGANDAYDI"

Genç şarkıcı, "Bir an önce yakalansın, cezasını çeksin. 10 yıldır burada yaşıyorum. Üniversitemi burada okudum, asıl mesleğim avukatlık. Baroya kaydım var. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Adam tam bir magandaydı. Kaza yapıp hem suçlu hem güçlü oldu" şeklinde konuştu.

