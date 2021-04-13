HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korona 'antikor kokteyli' ilacının yüzde 81 koruyucu olduğu bildirildi

Korona 'antikor kokteyli' ilacının yüzde 81 koruyucu olduğu bildirildi

13.04.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ilaç firması Regeneron'un yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Regen-Cov adlı 'antikor kokteylinin' enfeksiyona karşı yüzde 81 koruyuculuk sağladığı belirtildi. Söz konusu kokteyl, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı.

Korona 'antikor kokteyli' ilacının yüzde 81 koruyucu olduğu bildirildi

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Regen-Cov’un 3. faz deneme sonuçlarının Covid-19'a yakalanan hastalarda ilk haftada yüzde 72, sonraki haftalarda yüzde 93 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Regen-Cov'un deri altından uygulanması halinde ise enfekte olmayanlarda Covid-19'a yakalanma riskini yüzde 81 azalttığı ifade edildi.

Regen-Cov'un henüz Covid-19 aşısı olmamış veya bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle aşının yeterli derecede etkili olmadığı yüksek riskli gruplar için önemli bir gelişme olduğuna işaret edilerek, ilacın aşılama ile daha geniş kesimlerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Regen-Cov doğal antikorları taklit eden iki ilacın bileşiminden oluşuyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ile ortaklaşa yürütülen ve 1500 kişi üzerinde klinik denemeleri yapılan Regeneron’un kokteylinin, bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği antikorları taklit için tasarlanan iki ilacın bileşiminden oluştuğu kaydedildi.

Kasım 2020’de sadece kliniklerde acil kullanımına izin verilen ilaç, damardan verildiği için zaman alıcı ve uygulanmasının zor olması nedeniyle Covid-19 tedavisinde çok tercih edilmemişti.

TRUMP'IN TEDAVİSİNDE DE KULLANILDI

Regeneron'un söz konusu kokteyli, 2 Ekim 2020'de Covid-19'a yakalandığını duyuran eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde Trump'a önlem amaçlı Regeneron’un 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı!Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.