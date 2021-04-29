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Korona bebek doğumlarının oranını düşürdü!

29.04.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de pek çok uzman, bir yıl önce Covid-19 kısıtlamalarıyla 2021 yılında doğum oranlarında ciddi bir artış yaşanacağını öngördü. Ne var ki istatistikler bunun tersinin gerçekleştiğini gösteriyor.

Korona bebek doğumlarının oranını düşürdü!

Ülkenin yarısından alınan ön verilere göre koronavirüs salgını sırasında birçok eyalette doğumlar önemli ölçüde düşmüş görünüyor.

Öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemde, insanlar işlerini kaybederken ve dünyanın nasıl bir yere gittiğine dair endişeler artarken yeni bebekler dünyaya getirmek konusunda endişelerin yaşandığı belirtiliyor.

DEĞİŞMESİ BEKLENMİYOR

Araştırmada, yarım milyon Amerikalının hayatını kaybettiği 25 eyaletten gelen verilere göre, 2020'de gerçekleşen doğum oranlarına kıyasla 2021'de sert bir düşüş gözlemlendi. Bu eyaletlerde hali hazırda salgından önce de bir düşüş yaşanmaktaydı ancak bu oran 2019'a göre 2020'de yüzde 4,3'tü. 2020'ye kıyasla 2021'de ise şimdi yüzde 10'a yaklaşmış durumda.

2021'in ilk üç ayında bir önceki yıla kıyasla 41 bin adet daha az doğum gerçekleşti. Bu yüzde 8 oranında azalma demek. Bu rakamlara eyaletlerde yaşamayıp geçici olarak buralarda bulunan insanlar da dahil.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) bu yıl içinde ulusal bir rapor sunması bekleniyor. Ancak 25 eyalete ilişkin verilerin büyük ölçüde değişmesi beklenmiyor; Uzmanlar, erken doğum sayılarının genellikle son sayılara oldukça yakın olduğunu söylüyor.

AŞI DOĞUM ORANININ DÜŞÜŞÜNDE ETKİLİ

Doğurganlık ve sağlık üzerinde çalışan Pennsylvania Üniversitesi araştırmacısı Hans-Peter Kohler, "Doğumlarda düşüşün devam edeceği artık yaygın fikir birliği" diyor.

Bunun önemli nedenlerinden biri de hamile kadınların virüsten daha şiddetli şekilde etkilendiklerinin ortaya çıkması ve medikal tavisyeler gereği aşıların hamilelerde kullanım oranının son derece düşük olması.

Dolayısıyla pek çok çiftin en azından aşı olana kadar bekleyeceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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