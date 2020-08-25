Korona testini insandan 10 dakika daha hızlı yapıyor!

Dünya koronavirüs (covid-19) salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlanıyor.

Salgına karşı savaşta elimizdeki en büyük silahlardan biri ise yapılan testler.

Tayvan’da geliştirilen bir robot kol corona virüs testinin insan görevlilerden 10 dakika daha hızlı gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ilk etapta şirket çalışanlarının katıldığı deneyde test edilen robot kol başarılı sonuçlar aldı.

Aynı habere göre, robot kolu geliştiren şirketin kurucusu Jerry Chen insanlı deneye katılan ilk kişi oldu.

Yüz tanıma ve 3 boyutlu sensöre ev sahipliği yapan robot kol, burun deliğinden kulak kanalına olan mesafeyi ölçebiliyor.

Pamuklu çubuk ile hastanın burnundan numune alan robot kolun bu işlemi 10 saniyede gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Alınan numune daha sonra bir şişeye konularak test işlemi için gönderiliyor.

