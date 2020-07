Koronavirüsü iki ayda yenen muhtar: İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim

Hastalık sürecinin zor geçtiğini belirten Ekiz, “İlk yakalandığım anda zaten sonuçlar beklemeden kendi kırgınlıklarımı hissedince kendimi eve kapattım. Zaten hafta sonuna denk geldi cuma günüydü. Bana sonuç çıkınca kendimi evde muhafaza etmeye başladım. Biraz ağır geçirdim çünkü ondan bir hafta önce de bir gribal enfeksiyona yakalanmıştık koli dağıtımı sırasında” dedi.

'İLK 15 GÜN NEREDEYSE HER GÜN ÖLÜMÜ HİSSETTİM'

Öksürük, kan kusma, ishal, aşırı kilo kaybı, el titremesi gibi belirtileri olduğunu söyleyen Ekiz, “Kendi ailem dahil binada on dört kişide korona çıktı. Onlarınki birazcık daha hafif geçti hatta hiçbir belirti olmadan geçti fakat benimki öksürük, kan kusma, ishal, aşırı kilo kaybı, zor bir süreçten geçtim. İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim diyebileceğimiz kadar ağır geçti.

Bizim mahallemizde birçok aile koronaya yakalandı. Bu süreçte yakalananlar ve yenenler muhtarlık üzerinden whatsapp üzerinden sosyal medyalar üzerinden nasıl atlattığına dair fikir alışverişinde bulunduk. Şükürler olsun yirminci günün sonundan sonra yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. İki aylık bir süreci buldu atlatma ve yakalanma sürecimiz. İkinci negatif sonucunu üçüncü testten sonra alabildik” dedi.