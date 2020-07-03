Koronavirüsü iki ayda yenen muhtar: İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim

Muhtar Ekiz aynı zamanda yetim bir çocuğun kendisine gönderdiği “Babamı kaybettikten sonra ilk defa yeni bir bayramlıkla bayrama girdim. Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin” mesajıyla duygulandığını belirtti.

Kartal’da Hürriyet Mahallesinde muhtarlık görevini yürüten Fatih Ekiz, Türkiye’de korona virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerde korona virüse yakalandı. Muhtarlığa yardım talep etmek için gelen vatandaşlarla ilgilendiği sırada Fatih Ekiz virüse yakalandığını fark etti. Belirtileri yaşamasının ardından test yaptıran ekiz, pozitif sonucunu görünce kendisini eve kapattı. Toplam iki ay kadar süren zorlu tedavi sürecinin ardından negatif test sonucunu alarak korona virüsü yendi. Muhtar Fatih Ekiz tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Korona virüse nasıl yakalandığını anlatan Fatih Ekiz, “Sabah muhtarlığımızı açtığımızda üç dört bin kişinin muhtarlığımızın önünde olduğunu gördük. Burası en fazla işçi kesiminin olduğu bir mahalle. İşten çıkartılan merdiven temizliğine giden garson ve benzeri gibi birçok işçi burada yığıldı. Kendimiz, güvenlik güçlerimiz emniyet güçlerinden yardım istedik, kat görevlilerinden yardım istedik ama alanımız da çok küçük bir alan. Fakat talepler çok yoğun olduğu için bu süreçte bu hastalığa yakalanmış olduk.

Genelde dinamik olarak çalışıyoruz. Üçüncü veya dördüncü günüydü artık herkesle uğraşıyorduk. Fakat öyle bir hale geldik ki ayaklarımızın artık çalışmadığını hissettik. O süreçte hastaneye gittim ilk testim negatif çıktı fakat kendimi bildiğim için yani bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Negatif çıktıktan sonra akşamleyin bir daha gittim bu sefer bir gün sonra pozitife döndüğümüzü öğrendik. Vücut kırgınlığı, ishal, baş ağrısı, el titremesi gibi belirtiler vardı” dedi.